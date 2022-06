Nations League, tra poco Italia-Germania: le formazioni ufficiali

Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar e la sconfitta contro l’Argentina nella Finalissima di Wembley, l’Italia di Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Nella prima partita del torneo gli Azzurri sfidano la Germania allo stadio Dall’Ara di Bologna. Calcio d’inizio alle 20.45. Il ct italiano opta per una rivoluzione quasi totale rispetto all’ultima gara e ha annunciato già con qualche ora d’anticipo la formazione che scenderà in campo. ”L'Italia deve fare la sua partita, cercare di mettere in difficoltà la Germania, non sarà così semplice noi dobbiamo fare il nostro gioco e ripartire bene”, ha detto. Sul nuovo corso della Nazionale, Mancini dice: "Ci vuole un po' di tempo, non qualche mese. Poi il calcio è particolare, succedono cose strane ma ci vuole pazienza e rischiare di perdere qualche partita".