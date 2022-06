Qatar 2022, alle 18 Galles-Ucraina. Chi vince vola ai Mondiali

Un posto ai Mondiali di calcio in Qatar e un po’ anche nella Storia: c'è tanto in palio nella finale playoff tra Galles e Ucraina, in programma questo pomeriggio a Cardiff, nel Regno Unito

Chi vince va al Mondiale, chi perde resta a casa. Per la nazionale giallo-azzurra del ct Oleksandr Petrakov la qualificazione darebbe una grande spinta al morale di una nazione in guerra da oltre 100 giorni. Per i Dragoni rossi gallesi sarebbe il ritorno alla fase finale della Coppa del mondo a 64 anni da quelli in Svezia nel 1958.

Il ct gallese Robert Page

"Sappiamo che quasi tutto il mondo vorrebbe che passasse l'Ucraina", ha ammesso alla vigilia il ct gallese, Robert Page. "Se potessimo portar via il dolore che stanno sopportando glia ucraini, lo faremmo in un attimo", ha aggiunto, "ma per quanto riguarda il calcio, una volta che arriva il fischio d'inizio, proveremo a vincere la partita". IL CONFLITTO IN UCRAINA TUTTE LE NOTIZIE IN DIRETTA)

Il sostegno morale all’Ucraina (ma non quello sportivo)

Il governo britannico ha invitato l'ambasciatore di Kiev e ha donato 100 biglietti ai profughi ucraini a cui sono stati garantiti trasporti gratis per raggiungere Cardiff. Persino il First minister gallese, Mark Drakeford, ha inviato un messaggio di sostegno alla nazionale di casa ma ha aggiunto che la partita "è un'opportunità per riaffermare il sostegno all'Ucraina che combatte contro il brutale e non provocato atto di guerra della Russia”.