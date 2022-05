MotoGp, Gp Italia. Al Mugello Vince Bagnaia, poi Quartararo

Il pilota Ducati porta a casa l'ottavo appuntamento 2022. Primo in classifica mondiale resta ancora Quartararo. Delusione per Bastianini, caduto al 13esimo giro, quando era in sesta posizione

Francesco Bagnaia su Ducati ha trionfato sul circuito del Mugello, ottavo appuntamento del mondiale 2022 di MotoGP (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA MOTOGP). Nel Gran Premio d'Italia, "Pecco" rimonta dalla quinta posizione e arriva in testa negli ultimi giri, tutti in duello con la Yamaha di Fabio Quartararo, che chiude al secondo posto ma rimane in testa alla classifica iridata. Terzo posto per Aleix Espargaró e la sua Aprilia. Quarto e quinto posto per le Ducati di Johann Zarco e Marco Bezzecchi. Delusione per Enea Bastianini, caduto alla curva Materassi nel 13esimo giro, quando era in sesta posizione.