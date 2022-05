MotoGp, in Spagna vince Bagnaia: highlights della gara. VIDEO

Il pilota della Ducati ha trionfato dopo una gara al comando. Alle sue spalle Fabio Quartararo su Yamaha e Aleix Espargarò su Aprilia. Quarto Marc Marquez. Cadute senza conseguenze per Martin, Zarco e Bradl

Francesco Bagnaia su Ducati ha vinto la gara della MotoGP a Jerez, nel Gran premio di Spagna (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA MOTOGP). Bagnaia, che partiva dalla pole position, ha così conquistato il suo primo successo stagionale. Nonostante un lungo testa a testa con Quartararo, il pilota italiano non ha mai perso il comando della corsa e ha trionfato davanti al francese su Yamaha (che resta in testa alla classifica mondiale) e ad Aleix Espargarò su Aprilia. Quarto Marc Marquez e quinto Jack Miller. Ottavo posto per Bastianini.