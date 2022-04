MotoGp, in Portogallo vince Quartararo: highlights della gara

Il campione del mondo in carica domina la gara e torna in testa al mondiale (a pari punti con Rins). Il francese della Yamaha Factory Racing precede al traguardo Zarco ed Espargarò. Ottavo, e primo degli italiani, Francesco Bagnaia, dopo una grande rimonta. Sesto Marc Marquez. Cadono invece Bastianini, Miller e Mir

Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing), con il tempo di 41'39"611, ha vinto il Gp del Portogallo della Classe MotoGP, disputato sulla pista di Portimao. Il francese, campione del mondo in carica, al termine di una gara dominata, ha preceduto sul traguardo il connazionale Johann Zarco (Pramac Racing), secondo a 05"409, e lo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia Racing Team), terzo a 06"068. Ottavo, e primo degli italiani, Francesco Bagnaia (Ducati Team), a 16"511. Cadono Bastianini, Miller e Mir. Con questa vittoria Quartararo sale in testa al Mondiale a quota 69, a pari punti con Rins.

La cronaca della gara

Mir parte forte e supera Zarco, che scivola addirittura di diverse posizioni. Al quarto giro Quartararo passa in testa e va in fuga solitaria. Da dietro rimonta Bastianini, ma al giro 10 il pilota del team Gresini, leader del mondiale, cade ed è costretto al ritiro. Nelle posizioni di testa, Zarco si prende la posizione su Mir. Al giro 19 Miller stacca troppo forte e scivola, trascinando giù anche Mir. Invece Bagnaia, che era partito 25esimo, risale fino all''ottavo posto. Quartararo vola quindi indisturbato verso la vittoria. Aleix Espargaro tenta il sorpasso su Zarco, ma non riesce a superare il francese e deve accontentarsi della terza posizione.

Come erano andate le qualifiche

In un sabato segnato da tempo variabile e tante cadute, Johann Zarco in sella alla Ducati Pramac aveva conquistato la pole. Prima fila accanto a lui per Joan Mir (Suzuki) e Aleix Espargaro (Aprilia). In seconda fila Jack Miller (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha) e Marco Bezzecchi (Ducati VR46), poi i fratelli Marquez (Alex settimo) e da Marini. Male invece il leader del mondiale Enea Bastianini (Ducati Gresini) e Alex Rins (Suzuki). Francesco Bagnaia è caduto con la sua Ducati durante la Q1 per aver montato con troppo anticipo le gomme slick quando ancora l'asfalto non era del tutto asciutto. Il torinese, molto dolorante ad una spalla, oggi è partito dall'ultimo posto in griglia.