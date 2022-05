Regno Unito, il governo dà il via libera alla vendita del Chelsea FC

Londra - Dopo settimane di trattative, annunci e smentite, è finalmente arrivato il via libera del governo britannico alla vendita del Chelsea FC, la squadra di calcio londinese posseduta per circa un ventennio dall'oligarca russo Roman Abramovich.

L'annuncio

approfondimento

Roman Abramovich: chi è il milionario russo israeliano

L'annuncio è arrivato a meno di 24 ore di distanza dalla luce verde data alla compravendita dalla Premier League. La squadra dei blues è stata venduta al prezzo di 4,25 miliardi di sterline (circa 5 miliardi di euro) all'americano Todd Boehly, co-proprietario dei Los Angeles Dodgers - già visto allo Stamford nelle scorse settimane - insieme consorzio Clearlake, società di investimenti californiana. La vendita della squadra di calcio si era resa necessaria con lo scoppiare della guerra in Ucraina, e il miliardario russo, con passaporto israeliano e portoghese, aveva reso noto in un comunicato l'intenzione di devolvere tutto il ricavato in beneficienza. In molti avevano letto nella sua decisione una mossa forse nel disperato tentativo di evitare le sanzioni. Un gesto che però non gli ha impedito di finire nella lista nera di Regno Unito, Stati Uniti e Unione europea per la sua vicinanza al presidente russo Vladimir Putin.