Sinner batte Fognini in 3 set e vola agli ottavi degli Internazionali

Jannik Sinner vince il derby italiano con Fabio Fognini e si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali Bnl di tennis. L'altoatesino si è imposto in tre set con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3 in due ore e un minuto di gioco. Sinner contro Fognini metteva in palio “solo” gli ottavi degli Internazionali di Roma , eppure è stata vissuta come fosse una finale dal pubblico del Centrale del Foro Italico. Le chiavi di lettura del match erano tante: il talento rampante contro il veterano di mille battaglie, il milanista contro l'interista. Alla fine ha prevalso Sinner, ma dopo un primo set che lasciava intendere un dominio dell'altoatesino, la gara è stata apertissima.Sinner ora affronterà il serbo Filip Krajinović che si è imposto sul russo Andrej Rublëv 6-2, 6-4.

Derby con record di spettatori

Una gara che ha diviso l'Italia, ma al tempo stesso l'ha riavvicinata al grande tennis come non succedeva da mesi. Il primato di spettatori paganti in una singola giornata stabilito ieri - 34.406 presenze – è durato meno di 24 ore. Non è stato infatti necessario attendere la chiusura della biglietteria della sessione serale - che ha fatto registrare il tutto esaurito grazie soprattutto all'attesa del match tra Sinner e Fognini – per raggiungere il nuovo primato, ora giunto a quota 36.803 spettatori. Con un incasso complessivo che ha già ampiamente superato quello di tutto il torneo 2019, l'ultimo disputato con la capienza al 100%, la 79esima edizione degli IBI si avvia a passare alla storia come quella dei record.