Morto Jody Lukoki, ex calciatore di Ajax e Twente: aveva 29 anni

È avvolta nel mistero la scomparsa del calciatore olandese Jody Lukoki avvenuta a soli 29 anni. Al momento non si conoscono le cause del decesso del giovane atleta con trascorsi calcistici nell'Ajax . La notizia della sua morte improvvisa è stata data dal procuratore di Lukoki, Menno Groenveld, dopo averlo saputo dalla famiglia di del calciatore. "Siamo profondamente sotto choc, come i suoi cari", ha detto il manager al quotidiano olandese Telegraaf. “Per ora vorrei chiedere ai media di rispettare la privacy di amici e familiari per elaborare il lutto”, ha concluso.

Era un ragazzo felice, si era anche quasi ripreso dall’infortunio

approfondimento

Grande Torino, 73 anni fa la tragedia di Superga. FOTO

Nato in Congo, Lukoki ha vissuto sempre in Olanda con la sua famiglia emigrata nei Paesi Bassi quando lui era molto piccolo. Classe 1992, ha cominciato a giocare a calcio nell'accademia dell'Ajax. Dopo l'esordio in prima squadra nel 2010, l'attaccante si trasferisce prima al Cambur e poi al Pec Zwolle (sempre nei Paesi Bassi), prima di provare l'avventura in Bulgaria con la maglia del Ludogorec. Dopo una stagione in Turchia allo Yeni Malatyaspor, Lukoki è tornato a giocare in Olanda al Twente. Con la formazione olandese tuttavia non è riuscito mai a esordire a causa di un infortunio ai legamenti che lo ha portato alla rescissione del contratto a febbraio. "Era comunque un ragazzo felice, si era anche quasi ripreso dall’infortunio che lo aveva costretto ad allontanarsi dal mondo del calcio che tanto amava”, ha dichiarato il suo manager Groenveld.