Serie A, Fiorentina-Roma 2-0: gol e highlights della partita. VIDEO

La cronaca di Fiorentina-Roma 2-0 (GLI HIGHLIGHTS)

La partita inizia subito forte: un check al Var rileva un fallo in area di Karsdorp su Nico Gonzalez. Calcio di rigore per la Fiorentina che lo stesso argentino trasforma. Passano pochi minuti e all’11esimo c’è il raddoppio della Viola: Bonaventura riceve palla, entra in area e batte Rui Patricio con un sinistro a giro. La Roma non riesce a reagire e la squadra di Italiano si prende i 3 punti.