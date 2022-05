Serie A, Spezia-Atalanta -1. LIVE

Il programma della 36^ giornata di Serie A prosegue oggi con altri quattro incontri. Ora in campo Spezia-Atalanta (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Successivamente Venezia-Bologna (ore 15.00) e Salernitana-Cagliari (ore 18.00). In serata, invece, il Milan affronta il Verona (ore 20.45)

Dopo cinque anticipi tra venerdì e sabato, il programma della 36^ giornata di Serie A prosegue oggi con altri quattro incontri. Ora in campo Spezia-Atalanta (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Successivamente Venezia-Bologna (ore 15.00) e Salernitana-Cagliari (ore 18.00). In serata, invece, toccherà al Milan contro il Verona (ore 20.45). I rossoneri devono vincere per ritrovare il primo posto in classifica, attualmente occupato dall'Inter dopo la vittoria contro l'Empoli (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).