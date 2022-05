Serie A, Salernitana-Venezia 2-1: video, gol e highlights

La squadra di Davide Nicola vince nel recupero della 20esima giornata di Serie A ed esce, per la prima volta dall’inizio del campionato, dalla zona retrocessione. Decisive le reti di Bonazzoli su rigore e Verdi. Per il Venezia la B è ora un passo

La Salernitana vince, tra le mura amiche dello stadio 'Arechi', lo scontro salvezza con il Venezia, recupero della ventesima giornata di Serie A ed esce, per la prima volta in stagione, dalla zona retrocessione. Per i padroni di casa sblocca Bonazzoli su rigore dopo 7’, nella ripresa Henry pareggia al 13' ma poco dopo, al 22', la risolve Verdi, entrato in campo da 5’. Il Venezia, al 10° ko di fila, resta ultimo a quota 22 ed è a un passo dalla Serie B, mentre la squadra di Nicola (10 punti nelle ultime 4 gare) sale al 17° posto con 29 punti adesso ha il destino nelle proprie mani e domenica è attesa da un nuovo scontro diretto, con il Cagliari che la segue in classifica a una sola lunghezza.