Champions League, in campo Real Madrid-Manchester City 0-0 LIVE

Dopo la vittoria di del Liverpool contro il Villarreal e il passaggio del turno per i Reds, è iniziata alle 21 la seconda semifinale di ritorno della Champions League. Real Madrid e Manchester City si sfidano al "Santiago Bernabeu" per aggiudicarsi l’altro posto nella finale del 28 maggio a Parigi. Si parte dallo spettacolare 4-3 dell'andata in favore della squadra di Guardiola. I Blancos arrivano al match dopo essersi già laureati campioni di Spagna. I Citizens invece sono ancora in lotta proprio con il Liverpool per la vittoria della Premier League (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).