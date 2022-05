Champions League, alle 21 Villarreal-Liverpool: formazioni ufficiali

Sport

La papera del portiere : uno degli eventi più temuti dai tifosi di calcio di tutto il mondo, e anche dagli stessi numeri 1. L’ultimo in ordine di tempo a incorrere in questo “infortunio” è stato Ionut Radu , portiere dell’Inter, che ha lisciato il pallone e permesso al Bologna di vincere 2-1 nel recupero del match rinviato a gennaio

Una sconfitta che rischia di essere decisiva per i nerazzurri nella corsa allo scudetto: l’Inter ha infatti perso l’occasione di superare il Milan in vetta alla classifica, e ora deve sperare in un passo falso dei cugini per ottenere la seconda stella