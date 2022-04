Chiellini dice addio alla Nazionale: ultima partita contro l'Argentina

"È normale a 38 anni fermarsi e capire delle cose. Se sto bene gioco e salutiamo la Nazionale a Wembley, dove ho raggiunto l'apice della mia carriera", ha detto il difensore bianconero. "Sarebbe il top - ha aggiunto - salutare la maglia azzurra con una partita celebrativa come quella con l'Argentina: in Nazionale sarà l'ultima sicuro. Lasciamo spazio ai ragazzi che son bravi". Il match tra i campioni d'Europa di Roberto Mancini e i detentori della Coppa America sarà il 1° giugno a Wembley, nello stesso stadio che ha visto l'Italia conquistare il titolo europeo la scorsa estate nella partita contro l'Inghilterra.

Incerto sul futuro alla Juve

Per quanto riguarda il suo futuro alla Juve, Giorgio Chiellini non si è lasciato andare a particolari commenti. "Lasciamo passare questo quarto posto importante, la finale di Coppa Italia - ha detto -, poi capirò con le mie due famiglie, quella a casa e quella al campo, cosa fare il prossimo anno". I prossimi obiettivi per il capitano bianconero sono la qualificazione in Champions e la Coppa Italia e quello di ieri sera, come ha scritto lo stesso calciatore sui social, è "un successo che vale tanto".