Colombia, morto l'ex calciatore Freddy Rincon: giocò nel Napoli

L'ex campione, 55 anni, è deceduto dopo un incidente automobilistico, come ha fatto sapere la clinica in cui era stato ricoverato per le gravi ferite riportate. Cordoglio del Napoli, dove fu parte della squadra nella stagione 94-95

È morto a 55 anni l’ex calciatore Freddy Rincon, con un passato anche nel Napoli e nel Real Madrid. Era stato coinvolto in un incidente automobilistico lo scorso lunedì: la sua auto è stata violentemente colpita da un autobus a Cali, Colombia. Oltre all’ex campione, sono rimaste ferite le altre quattro persone che erano in auto con lui, come scrive Sky Sport. La notizia del decesso è stata data dalla Clinica Imbanaco dove l’uomo era ricoverato per le gravi ferite. Freddy Rincon fa parte della generazione d'oro colombiana che ha preso parte a tre Mondiali di fila dal 1990 al 1998.