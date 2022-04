Il calciatore inglese Jack Grealish è il nuovo ambassador di Gucci

Il giocatore inglese Jack Grealish è il nuovo ambassador sportivo di Gucci. Il marchio di moda italiano sta per firmare un contratto con il centrocampista del Manchester City, vice campione d’Europa con l’Inghilterra.

La notizia è stata riportata dal sito web The Athletic. Si tratta di un contratto di sponsorizzazione a sette cifre, una partnership senza precedenti per uno protagonista dello sport come Grealish che ha sempre ammirato gli abiti prodotti dalla casa di moda di Firenze.

Chi è Jack Grealish

L’attaccante 26enne si è trasferito la scorsa estate dall’Aston Villa al Manchester City per 117 milioni di euro. Qui ha ereditato la maglia numero 10 nonché il titolo di calciatore britannico più costoso di sempre. La squadra di Guardiola così non ha acquistato solo il calciatore ma anche un personaggio di grande visibilità con suoi 4,7 milioni di followers su Instagram. Un nuovo David Beckham insomma: calciatore e icona di stile. La stella del calcio britannico non è ancora molto conosciuta in Italia, ma questa collaborazione con la maison Gucci contribuirà sicuramente ad accrescere la sua fama internazionale.