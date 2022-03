Gp Arabia, qualifiche: Perez in pole davanti a Leclerc e Sainz. VIDEO

Quarto posto per il campione del mondo in carica, l'olandese Max Verstappen. Male le Mercedes, Hamilton solo 16esimo

Sergio Perez su Red Bull ha ottenuto la pole alle qualifiche del GP di Arabia Saudita, secondo appuntamento della stagione di Formula 1. Domani al via in prima fila avrà al fianco la Ferrari di Charles Leclerc. In seconda fila la Ferrari di Carlos Sainz e la Red Bull di Max Verstappen.

Male la Mercedes, Hamilton sedicesimo

Si tratta della prima prima pole position in carriera per Perez. Il pilota messicano piazza un super giro in 1.28.200, staccando di appena 25 millesimi il ferrarista Charles Leclerc, beffato di un soffio. Male ancora le Mercedes con Russell che scatterà sesto ed Hamilton addirittura sedicesimo, eliminato già nel Q1. Brutto spavento durante le qualifiche per Mick Schumacher, che ha avuto un impatto violentissimo contro un muretto durante la Q2. Il pilota, fa sapere la sua scuderia Haas, è cosciente e al momento si trova al centro medico.