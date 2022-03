Dublino, il lottatore McGregor arrestato per guida pericolosa

Le "intemperanze" di McGregor

vedi anche

Facchinetti: “Sono stato aggredito da McGregor senza una ragione”

McGregor non è affatto nuovo a queste "intemperanze". Come riporta il Corriere, l'irlandese ha subìto finora 18 condanne, soprattutto per reati stradali. Nel 2019 fu multato di mille euro per un'aggressione. Non solo: a ottobre 2021 è stato denunciato da Francesco Facchinetti, che ha raccontato di come il fighter gli abbia sferrato un pugno in volto in una sala privata di un hotel di Roma. McGregor si trovava nella Capitale per far battezzare il figlio in Vaticano.