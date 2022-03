Juve, il contratto di Dybala non verrà rinnovato

Le parole "preparatorie" di Arrivabene

L'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene aveva parlato tre giorni fa della trattativa per il rinnovo del contratto della Joya: "Avevamo trovato l'accordo in autunno poi si sono rese necessarie nuove valutazioni su aspetto tecnico, numero delle presenze effettive, durata del contratto e valore economico del singolo giocatore. Se è pronta un'offerta al ribasso? Vediamo come si presenta Paulo". A questo punto è facile ipotizzare che la posizione del numero 10 non abbia rispettato le aspettative bianconere.