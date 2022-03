Spotify sponsor del Barcellona: logo sulle maglie e stadio brandizzato

Spotify e FC Barcelona hanno siglato un accordo che vede il servizio di streaming come Main Partner e Official Audio streaming partner dello storico club catalano. Il brand Spotify apparirà sulle maglie ufficiali della squadra femminile e maschile del FC Barcellona, a partire dalla stagione 2022/23 e per le successive tre stagioni e per la prima volta nella storia del club, lo stadio sarà ribattezzato “Spotify Camp Nou”.

Accordo della durata di quattro anni

approfondimento

Natale, il Barcellona ha deciso di non fare regali ai giocatori

La partnership sancita tra FC Barcelona e Spotify è prima e unica nel suo genere per il club, in quanto riunisce i mondi del calcio e della musica, offrendo un palcoscenico globale ad artisti e calciatori allo Spotify Camp Nou Stadium, e contribuendo a creare nuove opportunità per avvicinare artisti e giocatori ai fan di tutto il mondo. Per quanto riguarda le cifre si tratterebbe di un accordo da 310 milioni di dollari per quattro anni, stando al Mailonline.