Guerra in Ucraina, la Premier League blocca le partite tv in Russia

In una nota l'associazione che organizza il massimo campionato inglese ha anche annunciato la donazione di 1 milione di sterline per sostenere il popolo ucraino

La Premier League ha sospeso oggi l'accordo con il suo partner di trasmissione russo a seguito dell'invasione dell'Ucraina. "La Premier League e i suoi club oggi hanno concordato all'unanimità di sospendere il nostro accordo con il partner televisivo russo Rambler (Okko Sport) con effetto immediato e di donare 1 milione di sterline (1,3 milioni di dollari) per sostenere il popolo ucraino", si legge in una nota. (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - I REPORTAGE DEI PRIMI 10 GIORNI DI GUERRA - IL VIDEOBLOG)