Formula 1, la Haas licenzia il pilota russo Nikita Mazepin

Haas, team statunitense di Formula 1, ha licenziato il pilota russo Nikita Mazepin. Il gruppo con sede a Banbury, nel Regno Unito, ha anche interrotto i rapporti anche con lo sponsor Uralkali, azienda esportarice di potassio di proprietà del padre del pilota, il miliardario Dmitry Mazepin, amico personale del presidente della Russia Vladimir Putin. Nikita Mazepin era un pilota "pagante" arrivato in F1 l'anno scorso. Per l'ultima giornata di test pre-stagionali a Barcellona, venerdì scorso, Haas aveva già tolto i colori russi dell'Uralkali, che solitamente 'vestivano' la sua monoposto. Ora il team motorizzato Ferrari dovrà annunciare un nuovo compagno di squadra per Mick Schumacher ( TUTTE LE NEWS LIVE - GLI SCENARI - LO SPECIALE - I VIDEO - IL RACCONTO DEGLI INVIATI ).

Già annullatto il Gp di Russia

La decisione arriva dopo che nei giorni scorsi ai piloti russi è stato vietato di gareggiare nel Regno Unito dall'autorità nazionale per gli sport motoristici. Motorsport UK rifiuterà di riconoscere le licenze dei concorrenti della federazione russa fino a nuovo avviso. La Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) aveva deciso che i piloti russi o bielorussi potranno partecipare alle gare sotto bandiera neutrale alle competizioni della Formula e di vietatare le competizioni internazionali in Russia e Bielorussia, così come l'esposizione e l'utilizzo di bandiere, simboli o inni dei due Paesi "fino a nuovo avviso" ha indicato la FIA, "in conformità con le raccomandazioni del CIO" dopo l'invasione russa dell'Ucraina. La FIA ha anche annunciato la "cancellazione" del Gran Premio di F1 di Russia che si sarebbe dovuto disputare il 25 settembre, decisione già annunciata la scorsa settimana.