Guerra in Ucraina, Adidas interrompe partnership con la Russia

Partenrship interrotta con effetto immediato. Anche gli sponsor tecnici cominciano a “fuggire” dalla Russia. Adidas sospende tutti i suoi rapporti con la Federcalcio russa in seguito all’invasione dell’Ucraina e all’esclusione delle squadre russe dal calcio internazionale. L’azienda tedesca, che nel 2020 ha generato il 2,9% del proprio fatturato in Russia, Ucraina e Comunità degli Stati Indipendenti, produceva i kit delle squadre nazionali russe dal 2009 (GUERRA IN UCRAINA, il Liveblog - APPELLI PER LA PACE DEGLI SPORTIVI)