Pechino 2022, fondista finlandese Lindholm soffre di pene congelato dopo la gara dei 30 km

Nonostante la gara maschile dei 50 km di fondo ai Giochi di Pechino fosse stata ritardata di un'ora e ridotta a 30 km proprio per evitare il pericolo di congelamenti, le temperature sotto zero e i venti freddi hanno causato lo stesso problemi agli atleti in competizione. In particolare, il finlandese Remi Lindholm una volta giunto al traguardo ha avuto un urgente bisogno di una borsa dell'acqua calda per scongelare una parte del corpo particolarmente sensibile: il pene.