Pechino 2022, Fontana: "Attaccata da un azzurro, non dimentico"

Polemiche dopo la medaglia. La protagonista è Arianna Fontana, azzurra del pattinaggio sul ghiaccio che con l’argento vinto nei 1500 metri nello short track (dopo l’argento in staffetta mista e l’oro nei 500) è diventata la donna italiana più medagliata alle Olimpiadi, con 11 trofei conquistati, superando la sciatrice di fondo Stefania Belmondo (10 medaglie). L’azzurra, allenata dal marito Anthony Lobello (che non ha commentato l’impresa della moglie) è tornata sulla difficile convivenza in Nazionale e con la Federazione ghiaccio, federazione che non vuole Lobello come ct di tutti gli atleti.