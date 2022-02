Olimpiadi Pechino 2022, Lollobrigida portabandiera cerimonia chiusura

L’atleta di pattinaggio di velocità, argento nella prova sui 3.000 metri dei Giochi, è stata scelta dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Intanto continuano le gare a Pechino: oggi tornano a compete Dorothea Wierer e Arianna Fontana, già medagliate in questa edizione. Nello slalom speciale maschile ottavo Giuliano Razzoli ascolta articolo Condividi

Francesca Lollobrigida è stata scelta come portabandiera italiana nella cerimonia di chiusura dei XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 in programma domenica sera al 'Bird's Nest', lo stadio della capitale cinese, con inizio alle 20:00 locali, le 13:00 in Italia). L'azzurra di pattinaggio di velocità, argento nella prova sui 3.000 metri dei Giochi,è stata scelta dal presidente del Coni Giovanni Malagò, d'intesa con il capo delegazione Carlo Mornati. Intanto continuano le gare olimpiche, con Dorothea Wierer e Arianna Fontana di nuovo impegnate nel biathlon e nello short track. (IL MEDAGLIERE - IL CALENDARIO). Nello slalom speciale maschile è arrivato ottavo Giuliano Mazzoli, primo degli atleti italiani: il francese Clement Noel ha vinto l'oro, l'austriaco Johannes Strolz l'argento, mentre il bronzo è andato al norvegese Sebastian-Foss Solevaag.

"Per Lollobrigida un giusto riconoscimento" Giovanni Malagò ha spiegato la scelta di Lollobrigida: "È un giusto riconoscimento per quanto Francesca ha fatto finora a Pechino e anche uno sprone per quanto dovrà fare nei prossimi giorni. Inoltre, credo che sia un doveroso segnale di attenzione verso la Federazione italiana sport del ghiaccio e il suo presidente Andrea Gios, che hanno onorato questi Giochi conquistando importanti successi per l'Italia Team".

La cerimonia di chiusura La Lollobrigida, 31 anni compiuti il 7 febbraio, porterà la bandiera che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva consegnato al Quirinale a Sofia Goggia ma che, a causa del suo infortunio, era stata poi affidata a Michela Moioli per la sfilata della cerimonia di apertura del 4 febbraio, a conferma di una Olimpiade declinata più che mai al femminile. La decisione, per altro verso, segue gli esempi che ha visto in passato come protagonista la Federghiaccio con due portabandiera alle cerimonie di chiusura nelle ultime due edizioni invernali, vale a dire Arianna Fontana a Sochi 2014 e Carolina Kostner a PyeongChang 2018.