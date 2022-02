Usa, Simon Biles annuncia il suo matrimonio con Jonathan Owens

L’ annuncio arrivato via social. La ginnasta : “Non vedo l'ora di passare il tempo per sempre con te, sei tutto ciò che ho sognato e molto di più. Sposiamoci” ascolta articolo Condividi

Dopo un periodo burrascoso e le difficoltà dell’Olimpiade torna a sorridere Simon Biles, annunciando via social che si sposerà con il fidanzato Jonathan Owens, giocatore degli Houston Texans di football americano. La notizia è arrivata come spesso accade via social.

Il messaggio social approfondimento Usa, Simone Biles è l'atleta dell'anno per Time “Il sì più facile. Non vedo l'ora di passare il tempo per sempre con te, sei tutto ciò che ho sognato e molto di più. Sposiamoci”, ha scritto su Instagram la ginnasta, 25 anni a marzo, rivolgendosi al compagno di 26 anni. In una delle foto postate sui social i due appaiono sorridenti. Lei indossa un mini abito nero in pelle e un anello, ricevuto dal compagno con un grande diamante a forma ovale (del valore di oltre 200mila euro). Anche Owens ha condiviso la foto sul suo profilo scrivendo: “Mi sono svegliato stamattina con una futura moglie”. Poi il ringraziamento agli amici che lo hanno aiutato ad organizzare la proposta.





La storia d’amore Simone Biles e Jonathan Owens - che si sono conosciuti su una dating app a marzo del 2020 - hanno reso pubblica la loro relazione lo scorso agosto. Jonathan è stato sempre vicino in questi due anni a Simone, anche durante le ultime Olimpiadi di Tokyo 2020, quando l'atleta si era ritirata perché non si sentiva mentalmente pronta. "Devo fare ciò che è meglio per me e pensare alla mia salute mentale, perché voglio stare bene e perché c’è una vita oltre la ginnastica", aveva spiegato trattenendo le lacrime e nascondendo il dolore. "La tua forza e il tuo coraggio non hanno eguali, e mi ispiri di più ogni giorno. Sei sempre stata la mia piccola campionessa, non dimenticarlo mai. Ti amo così tanto, e sai che sarò sempre qui per te", aveva scritto Owens lo scorso luglio su Instagram alla futura moglie.

