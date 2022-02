I Giochi olimpici si svolgeranno in Cina dal 4 al 20 febbraio. Venerdì la cerimonia di apertura è in programma alle ore 20.00 (le 13.00 in Italia) allo Stadio Nazionale, il celebre "Nido d’uccello”. Ecco cosa c’è da sapere sull’evento e come seguirlo

A Pechino è tutto pronto per le Olimpiadi invernali, che si svolgeranno in Cina dal 4 al 20 febbraio ( TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE ). C’è grande attesa per la cerimonia di apertura, in programma venerdì 4 febbraio alle ore 20.00 (ora cinese) allo Stadio Nazionale, il celebre "Nido d’uccello”, che ha ospitato anche l’inaugurazione di Beijing 2008. Dato il fuso orario di sette ore, quindi, in Italia la cerimonia è alle ore 13.00.

Dove vedere la cerimonia

L’evento sarà visibile in diretta tv, per gli abbonati Sky, su Eurosport 1 e in diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+, Eurosport Player, Sky Go, Now Tv. Le Olimpiadi invernali saranno raccontate anche su Sky Sport 24 con tre spazi di approfondimento giornalieri: il primo alle ore 13.00 - all’interno del Calcio è servito, poi alle 15.30 e alle 18.30. Da venerdì 4 febbraio, sul canale 200 di Sky, tutti gli aggiornamenti grazie all’inviato in Cina, Riccardo Re, mentre a Livigno - che alle Olimpiadi del 2026 ospiterà le gare di freestyle e snowboard - ci sarà Francesca Piantanida. Nello studio di Milano, allestito al 47esimo piano della Torre Allianz di City Life, padrona di casa sarà Eleonora Cottarelli che avrà al suo fianco, a rotazione, Giovanni Bruno, Carlo Vanzini, Francesco Pierantozzi, Elisa Calcamuggi, oltre a tanti ospiti, tra cui Laura Pirovano, componente della nazionale di sci alpino.I canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, quasi interamente dedicati ai Giochi nei 19 giorni di evento, garantiranno complessivamente oltre 300 ore di diretta con il meglio della competizione e saranno disponibili su Sky in HD, ai canali 210 e 211, e anche in mobilità su Sky Go, in streaming su NOW.