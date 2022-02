È morto Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo e del Venezia

L’imprenditore friulano si è spento a 80 anni in una clinica in provincia di Ravenna

È morto a 80 anni Maurizio Zamparini. L’ex presidente del Palermo Calcio e del Venezia si è spento nella notte tra lunedì e martedì in una clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna.

I problemi di salute

L’imprenditore friulano, ricoverato nei giorni scorsi, è deceduto intorno alle due per le complicazioni legate a un problema al colon. Già alla vigilia di Natale era stato ricoverato all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e operato d'urgenza all'addome per una peritonite: dopo l’intervento chirurgico, data la gravità del quadro clinico, era rimasto anche per alcuni giorni in terapia intensiva. Poi Zamparini si era ripreso ed era tornato a casa, anche se il quadro complessivo della sua salute non era dei migliori.