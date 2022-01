Australian Open, Berrettini eliminato in semifinale da Nadal

Il tennista italiano ha perso in quattro set col punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. In finale ci va quindi lo spagnolo, che affronterà il vincente della sfida tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Berrettini chiude comunque il suo Open d'Australia con la terza semifinale in un Major e il nuovo best-ranking: da lunedì sarà numero 6 al mondo Condividi

Berrettini eliminato da Nadal leggi anche Australian Open, Sinner battuto ai quarti da Tsitsipas Il match tra Berrettini e Nadal è finito dopo quasi tre ore di gioco col punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Il tennista spagnolo ha conquistato la sesta finale a Melbourne, la 29esima in uno Slam, e ora va a caccia del 21esimo Slam in carriera. Berrettini chiude il suo Australian Open con la terza semifinale in un Major e il nuovo best-ranking: da lunedì sarà numero 6 al mondo.