Serie A, alle 15 in campo Sampdoria-Torino: le formazioni ufficiali

Il campionato di Serie A riparte con la 22esima giornata. Il primo anticipo del sabato, alle ore 15, è Sampdoria-Torino. A Marassi, la squadra di D’Aversa deve rilanciarsi dopo le sconfitte contro Cagliari e Napoli mentre i granata di Juric sono in una posizione di classifica più tranquilla (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Alle 18 scendono in campo Salernitana e Lazio. Alle 20.45 la Juventus ospita l’Udinese e cerca punti per continuare l’inseguimento alle posizioni di testa, provando a dimenticare subito la sconfitta nella Supercoppa italiana contro l’Inter.