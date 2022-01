Serie A, il Cagliari batte il Bologna 2-1. HIGHLIGHTS

Dopo la vittoria contro la Samp in rimonta, il Cagliari trova un altro successo, sempre in rimonta, e vince 2-1 sul Bologna. I sardi sono ora -1 dal Venezia

Si è conclusa 2-1 la sfida tra Cagliari e Bologna. Dopo la vittoria contro la Samp in rimonta, la squadra di Mazzarri ribalta anche il match contro il Bologna e si avvicina alla zona salvezza. Sardi a -1 dal quartultimo posto del Venezia ( I GOL DELLA SERIE A ).

La cronaca della partita

Nel primo tempo gara intensa ed equilibrata tra le due squadre. Buona la partenza del Bologna che prova a portarsi in vantaggio, ma è il Cagliari ad avere la migliore occasione con Bellanova che chiude bene la linea di corsa e calcia contro il palo. Al 54' calcio di punizione dal limite di Orsolini che con il mancino mette la palla sotto l'incrocio dei pali, nulla da fare per Cragno. Al 71' arriva il pareggio del Cagliari: segna Pavoletti. Poi al 94' segna Pereiro per il 2-1 definitivo.