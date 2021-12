Tennis Atp Cup, è ufficiale: Djokovic non ci sarà in Australia

E' arrivata l'ufficialità del ritiro del campione serbo dal torneo per nazioni che prenderà il via il 1° gennaio. La Serbia resta in gara e sarà guidata dal numero 33 del mondo, Lajovic

Novak Dokovic non ci sarà all'Atp Cup in programma dall'1 al 9 gennaio a Sydney, in Australia. L'ufficialià è arrivata dalla stessa organizzazione del torneo. Continuano, intanto, a circolare voci su esenzioni speciali sul vaccino per il giocatore serbo in vista degli Australia Open. "Il numero uno al mondo - si legge nel comunicato ufficiale - si è ritirato dall'Atp Cup. La Serbia rimane in gara e sarà guidata dal numero 33 del mondo Dusan Lajovic". Nello stesso comunicato, inoltre, si annuncia il ritiro dell'Austria con la Francia che entra nel Gruppo B (quello dell'Italia). Djokovic lascia ancora dubbi sulla sua partecipazione agli Australian Open (17-30 gennaio), torneo del Grande Slam che ha vinto nove volte, comprese le ultime tre edizioni.