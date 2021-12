Insigne lascia il Napoli? Offerta da 50 milioni dal Toronto

Un pressing continuo per cercare di strappare il "sì" di Lorenzo Insigne. Il Toronto FC non molla la presa sul capitano del Napoli in scadenza a giugno 2022, anzi – dopo i corteggiamenti e gli incontri delle scorse settimane – adesso ha presentato un’ultima offerta davvero importantissima: proposta quinquennale da 11.5 milioni di euro a stagione più 4.5 milioni di euro di bonus legati al numero di gol e assist. Insigne non ha ancora accettato la proposta del club canadese, ma è molto tentato e sembra orientato a dire presto definitivamente "sì". Eventualmente però il trasferimento avverrebbe solo a giugno, visto che Insigne ha deciso di finire la stagione con il Napoli.