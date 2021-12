Sci, Sofia Goggia vince la discesa libera della Val d'Isere

La vittoria di Sofia Goggia in Val d'Isere e le grandi assenti

approfondimento

Sci, fantastica tripletta di Sofia Goggia: vince anche il SuperG

Per Sofia quella di Val d’Isere è anche la vittoria numero 15 in Coppa del mondo. L’Azzurra ha preceduto ancora una volta la statunitense Breezy Jonhnson e l'austriaca Myriam Puchner. L'assenza di Mikaela Shiffrin - che ha preferito concentrarsi sulla gara di oggi - ha aiutato Goggia che, con questa vittoria, sale in testa alla classifica generale. Da ricordare che in Val d'Isere non ha gareggiato un’altra delle avversarie più temibili per l'italiana: la svizzera Lara Gut- Behrami. Un tampone dopo sintomi di influenza ha costretto in quarantena per Covid lei e due componenti del suo team. Salterà anche i due slalom giganti di martedì e mercoledì a Courchevel.