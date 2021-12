Eriksen saluta l'Inter, contratto risolto

Era nell’aria da qualche giorno, ora è ufficiale. Le strade di Christian Eriksen e dell’Inter si separano. Con una nota ufficiale, il club ha infatti comunicato “di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale” con il giocatore e di augurare “il meglio per il suo futuro”. Dopo la rescissione del contratto, Eriksen potrebbe tornare in campo: l'Odense in Danimarca, la Premier League e l'Eredivisie monitorano la situazione. Eriksen infatti non poteva più giocare in Italia, dove l’utilizzo del defibrillatore sottocutaneo è vietato.