Calcio, le prime indiscrezioni sulla nuova maglia della Juventus

Come ogni anno verso Natale escono le indiscrezioni sulle nuove maglie delle squadre italiane per la prossima stagione. La prima ad uscire dal sito specializzato footyheadlines (che riprende a sua volta La Maglia Bianconera) è una gustosa anticipazione sulla nuova casacca della Juventus. Le striscie, come si evince dalla foto di footyheadlines, dovrebbero essere molto più strette rispetto alla maglia attuale, le più strette in assoluto, anzi, dell'era Adidas. Ma c'è di più: per fare posto al logo societario sul petto dovrebbe essere inserito uno scudetto bianco. Visto il ritardo in campionato e le scarse possibilità, al momento, di aggiudicarsi il prossimo tricolore, sarebbe comunque un modo per mantenere almeno visivamente un richiamo alla tradizione vincente della squadra più scudettata d'Italia.