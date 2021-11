Il centrocampista blaugrana è stato nominato miglior Under 21 dell'anno in Europa. Poi Bellingham del Borussia Dortmund. "Grazie a chi mi ha sostenuto in questo incredibile 2021", ha commentato il vincitore

E' Pedri il vincitore del premio Golden Boy 2021 di Tuttosport. Il centrocampista del Barcellona succede a Erling Haaland nell'albo d'oro del trofeo internazionale che premia il miglior talento Under 21 messosi maggiormente in luce nel corso dell'anno solare. Ad annunciarlo è stato il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, presso la sede della Figc alla presenza del numero uno federale Gabriele Gravina.

"Anno incredibile"

"Ringrazio Tuttosport per questo trofeo che mi inorgoglisce - ha commentato il calciatore in un video messaggio - Grazie anche a tutti i membri della giuria e dei tifosi che mi hanno sempre sostenuto in questo 2021 per me semplicemente incredibile. E tanti ringraziamenti al Barça, alla Nazionale, alla mia famiglia, ai miei amici e ovviamente ai tutti coloro che mi sono stati vicini giorno dopo giorno senza i quali non avrei potuto conquistare il Golden Boy".