F1, Gp Qatar: vince Hamilton, poi Verstappen e Alonso

Il pilota della Mercedes ha preceduto sul traguardo l’olandese della Red Bull. Terzo l'asturiano su Alpine. Settima e ottava le Ferrari di Sainz e Leclerc. Grazie a questo successo, Hamilton ha ridotto a 8 punti il ritardo nella classifica del Mondiale piloti da Verstappen e rilancia la sfida a due Gp dalla fine: "Possiamo farcela" Condividi

Lewis Hamilton, a bordo della sua Mercedes, ha vinto il Gp del Qatar. Sulla pista di Losail, a Doha, il pilota britannico - campione del mondo in carica della F1 - ha preceduto sul traguardo il rivale olandese Max Verstappen, su Red Bull. Terzo l'asturiano Fernando Alonso, su Alpine, che non saliva sul podio dal 2014. Settimo e ottavo posto per le Ferrari di Sainz e Leclerc. Grazie a questo successo, Hamilton ha ridotto a 8 punti il ritardo nella classifica del Mondiale piloti da Verstappen.

La gara vedi anche F1, Gp Qatar: Hamilton in pole position davanti a Verstappen. VIDEO Hamilton è scattato dalla pole e ha condotto per tutta la gara. Dietro di lui si è piazzato Verstappen, che in mattinata è stato penalizzato di cinque posizioni per non avere rispettato il regime di bandiera gialla nelle Q3 di ieri e in griglia è partito dal settimo posto. L’olandese, leader del Mondiale, ha subito recuperato tre posizioni al via e poi ha raggiunto facilmente il secondo posto. L’assalto alla Mercedes di Hamilton, però, non è mai stato possibile perché il distacco era troppo. Emozionante il terzo posto conquistato da Alonso, che a 40 anni è riuscito a salire di nuovo sul podio. Quarto posto per la Red Bull di Sergio Perez, quinto Esteban Ocon con la seconda Alpine, sesta la Aston Martin di Lance Stroll, settima la Ferrari di Sainz, ottava la Rossa di Leclerc, nona la McLaren di Lando Norris, decima la Aston Martin di Vettel.