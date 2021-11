Barcellona rifiuta uno sponsor cripto da 70 mln per codice etico

Nei mesi scorsi il Barcellona avrebbe rifiutato di siglare un accordo con una società interessata ad apporre il suo brand sulla maglia dei catalani a partire dalla stagione 2022/23. Secondo quanto rivelato da Efe, l’offerta in questione proveniva da un'azienda tra le prime tre del settore delle criptovalute e avrebbe previsto commissioni per 70 milioni di euro all'anno più bonus fino al 20% in base alle prestazioni della prima squadra maschile.