Atp Finals, le partite in programma oggi e dove vederle

Djokovic già primo, Norrie per la gloria

leggi anche

Atp Finals, Sinner perde con onore contro Medvedev

Nella sessione serale, non prima delle 21.00, il n.1 del mondo Novak Djokovic affronterà Cameron Norrie. Se il serbo è già sicuro di essere in semifinale da primo del girone, il britannico giocherà per la gloria in un match che non avrà alcun risvolto ai fini della qualificazione. Il tennista del Regno Unito, subentrato da riserva proprio come Jannik Sinner, vorrà farsi valere in una sfida di alto livello.