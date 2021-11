MotoGp Valencia: pole position per Martin, poi Bagnaia. HIGHLIGHTS

La Ducati Pramac dello spagnolo partirà in testa, davanti alle Ducati ufficiali di Bagnaia e Miller. Il campione del mondo Quartararo parte in ottava posizione, Valentino Rossi decimo nella sua ultima gara

Prima fila tutta Ducati nelle qualifiche della MotoGp del Gran Premio di Valencia. Con il tempo di 1'29"936 Jorge Martin ha ottenuto la pole position in vista della gara di domani. Lo spagnolo della Ducati Pramac ha preceduto le due Ducati ufficiali, con Francesco Bagnaia davanti a Jack Miller, entrambi caduti nei secondi finali della Q2. In ottava posizione partirà il campione del mondo Fabio Quartararo, decimo in griglia Valentino Rossi nell’ultima gara della sua carriera.

Ducati in prima fila, Martin: "Fiducioso"

Soddisfatto e felice Jorge Martin ai microfoni di Sky Sport: “Finire con una pole è incredibile, sono molto contento e fiducioso per la gara, abbiamo un bel ritmo, siamo molto in forma. Mi manca qualcosa per vincere, ma darò il massimo, voglio giocarmi le mie carte". Contento anche Francesco Bagnaia, che riconosce i meriti di Martin: “È stato bravo, merita la pole. A Valencia è difficile fare un giro perfetto per me, non è nelle mie corde, ma sono molto contento del ritmo, anche nelle FP4 siamo andati fortissimo", ha detto il pilota a Sky Sport.