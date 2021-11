Tennis, Atp Finals 2021 a Torino: tutti i gironi

Gli otto migliori giocatori della stagione sono pronti a sfidarsi a Torino. Alle Officine Grandi Riparazioni, è avvenuto il sorteggio delle Nitto Atp Finals, che per la prima volta arrivano in Italia. La competizione si disputerà da domenica fino al 21 novembre al Pala Alpitour del capoluogo piemontese.

I gironi

I tennisti sono stati divisi in due gironi, non intitolati a glorie del passato ma alla bandiera italiana: Verde e Rosso. Matteo Berrettini, unico azzurro a essersi qualificato due volte alle Finals, è stato sorteggiato nel gruppo Rosso con il numero 2 al mondo Daniil Medvedev. Berrettini ha evitato dunque l'ennesima sfida anticipata contro Novak Djokovic, inserito nel Gruppo Verde, che in questa stagione lo aveva incrociato a tutti gli Slam compresa la storica finale di Wimbledon. I due si incroceranno eventualmente solo nelle fasi finali. Insieme a Berrettini anche Sascha Zverev e Hubert Hurkacz. Il romano esordirà alle 21 di domenica contro Zverev.

Gruppo Verde: Djokovic, Tsitsipas, Rublev, Ruud

Gruppo Rosso: Medvedev, Zverev, Berrettini, Hurkacz