Barcellona, Aguero vicino al ritiro per aritmia cardiaca maligna

Il malore

Il 30 ottobre scorso, il Kun Aguero si era fermato durante la sfida tra Barcellona e Deportivo Alaves quando aveva avvertito un dolore al petto. Dopo aver chiesto il cambio, era poi finito in ospedale per accertamenti che avevano messo in luce una situazione cardiaca da monitorare. Il club blaugrana aveva comunicato l’indisponibilità dell’attaccante per almeno tre mesi prima di valutarne le condizioni dopo il trattamento e per recuperarlo.