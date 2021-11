Uk, operazione nostalgia negli stadi: tornano i posti in piedi

Tali aree erano scomparse circa 30 anni fa, alla luce dei provvedimenti che erano seguiti alla strage di Hillsborough del 1989, nella quale persero la vita 97 persone Condividi

Operazione nostalgia negli stadi britannici, o almeno in cinque di questi. Grazie a una licenza concessa da Nigel Huddleston, ministro dello sport britannico, i tifosi di Manchester United, Tottenham, Manchester City, Chelsea e Cardiff City potranno assistere in piedi in appositi settori alle partite nei rispettivi impianti.

Ritorno al passato A partire da settembre il governo britannico ha incaricato la Sports Grounds Safety Authority (SGSA) di sperimentare la sicurezza dei posti in piedi in alcuni campi selezionati della Premier League e della Championship. Questo per compiere i primi passi nella creazione di aree apposite autorizzate. Tali zone erano scomparse circa 30 anni fa, alla luce dei provvedimenti che erano seguiti alla strage di Hillsborough del 1989, nella quale persero la vita 97 persone.