Nazionale, Immobile lascia il ritiro: problema al polpaccio

Problemi muscolari per Ciro Immobile in Nazionale. Dopo aver parlato in conferenza stampa nel pomeriggio in vista della partita Italia-Svizzera, il centravanti della Lazio ha accusato una sofferenza muscolare alla gamba sinistra: l'attaccante ha quindi lasciato il ritiro, e verrà sostituito da Gianluca Scamacca del Sassuolo.