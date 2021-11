Nazionale, forfait di Zaniolo e Pellegrini: convocato Cataldi

Danilo Cataldi convocato in Nazionale per la delicata partita di venerdì 12 novembre, all'Olimpico di Roma, contro la Svizzera. Una gara da vincere per staccare il pass per Qatar 2022.

La scelta di Mancini

Il ct Roberto Mancini ha scelto il regista della Lazio dopo i forfait di Pellegrini e Zaniolo, che hanno lasciato ieri mattina il ritiro di Coverciano. L'ex Primavera biancoceleste (a cui si unisce l'atalantino Pessina, l'altro sostituto scelto dal commissario tecnico per sostituire gli infortunati) è alla seconda convocazione ufficiale. Pilastro dell'Under 21 dell'ex ct Di Biagio, era stato chiamato la prima volta da Giampiero Ventura nel 2016 per il Liechtenstein, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, e per l’amichevole con la Germania. Debutto non ufficiale con la maglia azzurra nell'Italia Sperimentale, a Empoli, contro San Marino. Una presenza non riconosciuta da Uefa e Fifa.

La convocazione

Anche Mancini lo aveva chiamato per uno stage nel 2019. Ora Danilo ha l'occasione di diventare importante con la maglia dell'Italia. Grazie a Sarri e alla Lazio. In biancoceleste ha soffiato il posto a Leiva. A 27 anni è arrivato il momento di sbocciare definitivamente.