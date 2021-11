F1, qualifiche Gp Messico: pole per Bottas, poi Hamilton e Verstappen

Quarto Sergio Perez su Red Bull. Sesto tempo per la Ferrari di Carlos Sainz, ottavo Charles Leclerc. Nella Q1 incidente per Lance Stroll: pilota illeso

È Valtteri Bottas, su Mercedes, a conquistare la pole position nel Gp del Messico, la 18esima prova del Mondiale di Formula Uno. Per lui prima piazza col tempo di 1.15.875 (LA CRONACA DELLE QUALIFICHE). All'autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico parte, invece, in seconda posizione Lewis Hamilton. Terza la Red Bull di Max Verstappen e quarto il suo compagno di scuderia Sergio Perez. Sesto tempo per la Ferrari di Carlos Sainz, ottavo Charles Leclerc.