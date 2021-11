L'Al-Sadd annuncia Xavi al Barça, ma i catalani non confermano ancora

Il club quatariota ratifica il passaggio via twitter, ma dalla Catalogna nicchiano ancora riguardo all'ufficialità dell'operazione per questioni legate al fair play finanziario

Il Barcellona ha il suo nuovo allenatore, ed è un’altra vecchia gloria del club catalano. Sarà Xavi a sostituire Koeman, esonerato a seguito della sconfitta contro il Rayo Vallecano in campionato. Manca solo l’ufficialità, ma l’ex bandiera del club e ormai ex allenatore dell'Al Sadd, è pronto ad accomodarsi sulla panchina blaugrana.

Dal Qatar il via libera, ma manca l'ufficialità dei blaugrana

È stata proprio la società qatariota, con un post su Twitter, ad annunciare il passaggio dello spagnolo sulla panchina blaugrana grazie al pagamento della clausola da parte del club catalano. Il Barça dal canto suo nicchia ancora. I media spagnoli vicini ai vertici della società, come Avanguardia, Sport e Mundo Deportivo, parlano di una reazione "infastidita" spiegando che tale pagamento risulterebbe difficile per via delle regole del fair play finanziario.