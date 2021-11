Europei nuoto, oro per l'Italia con Martina Carraro nei 100 rana

Arriva il primo oro per l'Italia agli Europei di nuoto in vasca corta di Kazan. A trionfare è stata Martina Carraro, vittoriosa nella gara dei 100 rana. Con il tempo di 1'04"01, la detentrice del titolo, vinto a Glasgow nel 2019, ha superato la russa Chikunova (1'04"21), argento, e l'estone Jefimova, medaglia di bronzo (1'04"25). Nulla da fare per l'altra nuotatrice azzurra Arianna Castiglioni, alla quale non è bastato il tempo di 1'04"72 per raggiungere il podio. Era lei la favorita per il primo posto, invece è arrivata quinta.